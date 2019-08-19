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Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 7 bronz madalya kazanan milli güreşçileri kutladı.

19.08.2019 10:22 Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 7 bronz madalya kazanan milli güreşçileri kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 7 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya üçüncüsü olan milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 7 bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli güreşçilerimizi kutluyorum. Sporcularımız, şampiyonada takım halinde dünya üçüncüsü olurken gelecek adına da umut verici performanslar ortaya koydular. Milli güreşçilerimize gelecek organizasyonlarda başarılar diliyor, elde ettikleri güzel derecelerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Tallinn, Spor

Kaynak: İHA

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