Haberler » Spor » Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik - Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçiler Selçuk Can ve Cenk İldem'i tebrik etti.

12.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:15Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçiler Selçuk Can ve Cenk İldem'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde ülkemizi temsil ederek bronz madalya kazanan Selçuk Can ile Cenk İldem'i tebrik ediyorum. Daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran milli sporcularımız, bu kez de Avrupa Güreş Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi yüz akımız olmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası arenada alınan böylesi her başarının gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."?



Cenk İldem, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 23:45:56