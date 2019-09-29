Haberler » Spor » Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda takım olarak dünya üçüncüsü olan milli sporcuları ve kadınlar +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü tebrik etti.

29.09.2019 15:34Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda takım olarak dünya üçüncüsü olan milli sporcuları ve kadınlar +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda karma takım müsabakalarında dünya üçüncüsü olan milli takımımızı ve +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü kutluyorum. Gençlerimizin gelecek organizasyonlarda şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı dinlettireceğine gönülden inanıyor, elde edilen bu kıymetli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hilal Öztürk, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:56 Basketbol Süper Ligi
17:53 Nazilli belediyespor - altındağ belediyespor (fotoğraflar)
17:48 İttifak holding konyaspor - istikbal mobilya kayserispor maçının ardından
17:47 Türkiye Basketbol Süper Ligi: : Gaziantep Basketbol: 78 - Afyon Belediyesi: 71
17:45 Karbel karaköprü belediyespor - çatalcaspor: 1-0
17:44 İzmir Arkas Körfez Yelken Yarışı sona erdi
17:44 Gaziantep basketbol - afyon belediyesi: 78-71