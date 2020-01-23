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Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli judocuları kutladı.

23.01.2020 21:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:35Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli judocuları kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda gümüş madalya kazanan Mihraç Akkuş ile kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan Tuğçe Beder'i tebrik etti.
Milli judocular için bir tebrik mesajı yayınlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcularımız Mihraç Akkuş ile Tuğçe Beder aldıkları madalyalarla bizleri gururlandırdılar. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan bu önemli organizasyonda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."
(İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Tel Aviv, Güncel

Kaynak: İHA

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