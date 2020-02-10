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Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

10.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:50Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda Avrupa şampiyonu olan milli karatecilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimiz, bu önemli başarıyla bizleri gururlandırırken, gelecek adına da umut verdi. Elde edilen bu önemli başarıda emeği geçenlere başta aileleri olmak üzere teşekkür ediyorum."

Ümit Genç, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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