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Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli karatecileri kutladı.

10.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:00Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli karatecileri kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda; 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda şampiyonayı birinci bitiren milli karatecileri tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, şampiyonada aldıkları madalyalarla genel klasmanda Avrupa birincisi olan milli karateciler için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda; 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda Avrupa şampiyonu olan milli karatecilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimiz, bu önemli başarı ile bizleri gururlandırırken, gelecek adına da umut verdiler. Elde edilen bu önemli başarıda emeği geçenlere başta aileleri olmak üzere teşekkür ediyorum."
(İHA)

Ümit Genç, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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