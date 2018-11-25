Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Kick Boksçulara Tebrik

25 Kasım 2018 Pazar 16:16



25 Kasım 2018 Pazar 16:16

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Türkiye Kick Boks Milli Takımı'nı tebrik etti.Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:"Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 5 gümüş, 15 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanan milli takımımızı, bu önemli başarılarından dolayı kutluyorum. Uluslararası arenada şanlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan milli sporcularımızın başarılarının devam edeceğine inancım tam. Madalyaları Türkiye'ye kazandıran milli takım sporcularımızın her birini ayrı ayrı kutluyor, bu başarıda emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."