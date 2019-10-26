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Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

26.10.2019 15:32Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçulara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 2'si altın, 4'ü gümüş ve 10'u bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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