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Bakan Kasapoğlu'ndan milli krosçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda bir altın ve 2 gümüş madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

08.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:16Bakan Kasapoğlu'ndan milli krosçulara tebrik
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 26. Kros Şampiyonası'nda bir altın ve 2 gümüş madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde kadınlarda Avrupa şampiyonu olan Yasemin Can, erkeklerde Avrupa ikincisi olan Aras Kaya ile genç erkekler kategorisinde ikinci olan Ayetullah Aslanhan'ı kutluyorum. Büyükler kategorisinde üst üste 4. kez altın madalya kazanarak bunu başaran ilk kadın sporcu olan Yasemin Can'ın bu başarısı bizleri ayrıca gururlandırdı. Milli sporcularımızın başarısında aileleri başta olmak üzere emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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