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Bakan Kasapoğlu'ndan milli masa tenisçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

21.09.2019 20:44Bakan Kasapoğlu'ndan milli masa tenisçilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Helsingborg şehrinde düzenlenen şampiyonada 4'er altın ve gümüş ile 3 bronz madalya alan milli sporcuları tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Avrupa, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

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