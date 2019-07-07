07.07.2019 23:05
Haberler» Güncel» Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalyayla tamamlayan milli okçuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalyayla tamamlayan milli okçuları kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalya kazanan milli okçuları tebrik etti.
BAKAN KASAPOĞLU MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:
"Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalyayla milli sporcularımı kutluyorum. Ferdi müsabakalarda Erkeklerde klasik yayda Mete Gazoz, makaralı yayda ise Evren Çağıran ve takım müsabakalarında Mete Gazoz, Samet Ak ile Ali Aydın'dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'un yer aldığı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu değerli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve sporcularımıza başarılar diliyorum."
(Yunus Emre Kartal/İHA)
Kaynak: İHA
Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:40   Ereğli'de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı
00:40   ABD, oğlunun cenazesine katılmak isteyen İran Asıllı Alman babaya vize vermedi
00:38   Adana'da kayalıklarda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
00:35   Ev yangını
00:31   Hamas'ın yöneticilerinden Hüsam Bedran Açıklaması
00:27   Adıyaman'da kavga: 1 yaralı
00:26   Ceyda Çetin Erenler: "Kütahyamız'a geçmiş olsun"