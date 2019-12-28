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Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççıya tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlarda bronz madalya kazanan milli satranççı Ekaterina Atalık'ı tebrik etti.

28.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:27 Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççıya tebrik mesajı
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlarda bronz madalya kazanan milli satranççı Ekaterina Atalık'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda, "Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı kutluyorum. Elde ettiği madalya ile bizleri gururlandıran Ekaterina Atalık'a başarılarının devamını diliyorum. Yarın başlayacak olan Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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