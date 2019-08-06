Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik

Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa
Şampiyonası'nı birinci tamamlayan milli takımı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ederim. Sualtı sporlarında göstermiş olduğumuz başarıların artarak devam etmesini diliyor, milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."