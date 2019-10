Bakan Kasapoğlu'ndan milli takım açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye 'nin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını gördüklerini dile getirerek, "Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini gördük, hep birlikte izledik. Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, futboldaki gücünün herkes tarafından malum olan bir ülkenin bile böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini görüyoruz. Buna en güzel cevabı yine gençlerimiz, en güzel şekilde verdiğini görüyoruz. Millet olarak bugünkü gibi, bundan sonraki süreçte hiçbir oyuna prim vermeyeceğiz" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini gördük, hep birlikte izledik. Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, futboldaki gücünün gerçekten herkes tarafından malum olan bir ülkenin bile böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini görüyoruz. Buna en güzel cevabı yine gençlerimiz, halkımız en güzel şekilde verdiğini görüyoruz. Millet olarak bugünkü gibi, bundan sonraki süreçte hiçbir oyuna prim vermeyeceğiz. Bu yüzden her alanda çalışmaya, başarmaya, iki günümüz birbirine eşit olmayacak. Yaptığımız işi en doğru şekilde yapacağız. Usulü ve nezaketi hiçbir zaman bırakmayacağız. Türkiyemiz, dünyanın hicranı. Herkes bunun farkında. Biz, hiçbir şekilde kimsenin hukukuna karşına hareket etmemiş, bırakın insanlığı eşyanın, tabiatın, hayvanın hakkını bile gözetmiş inancın ve medeniyetin evlatları olarak bundan sonraki süreçte de gerek mazlumlara el uzatmaya, tavır koymada bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bizim bu sadece ülkemize değil, insanlara karşı sorumluluğumuz. Gençlerimize bu konudaki hassasiyeti sebebiyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.Gençlerin hayallere sahip olduğunu ifade eden Kasapoğlu, bunları gerçekleştirmekten yana olduklarını belirtti. Bakanlık olarak her türlü gencin yanlarında olduklarını anlatan Kasapoğlu, gençleri spor tesislerine davet etti. Spor anlamda çok iyi olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, her türlü tesisle hizmet verdiklerini anlattı.(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)