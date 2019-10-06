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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

06.10.2019 20:54Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'da düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere 5 madalya kazanan milli tekvandocuları kutluyorum. Şampiyonayı genel sıralamada Rusya'nın ardından ikinci olarak bitiren millilerimiz önemli bir başarı ortaya koydular. Sergiledikleri performanslarla gelecek adına umut verici sonuçlar elde ettiler. Genç sporcularımızın başarısında emeği geçenleri yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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