Haberler » Güncel » Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan milli tekvandocuları kutladı.

03.11.2019 22:00Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan milli tekvandocuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım ile gümüş madalya elde eden Zeliha Ağrıs ve bronz madalyanın sahibi olan Nur Tatar Askari ile Nafia Kuş için tebrik mesajı yayımladı.
Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan milli tekvandocularımızı yürekten kutluyorum. Milli tekvandocularımız her zaman olduğu gibi kazandıkları başarılarla bu şampiyonada da bizleri gururlandırdı. Milli tekvandocularımızın başarılarında başta aileleri olmak üzere emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:12 Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü
23:12 Bulgaristan'da yerel seçimlerin ikinci turu
23:06 Palestinian Fair in Israeli blockaded Gaza
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
20:42 Oyuncu Emre Kınay, neden CHP'nin kalesi Kadıköy'den Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı: 30 yıldır iyi yönetilemiyor
3.11.2019 23:16:06