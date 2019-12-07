Haberler » Güncel » Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik - Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Grand Prix Finali'nde madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve Rukiye Yıldırım ile 4 sıklette de olimpiyata katılmayı garantileyerek tarihi bir başarı elde eden kadın milli takımını tebrik etti.

07.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:04Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Grand Prix Finali'nde madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve Rukiye Yıldırım ile 4 sıklette de olimpiyata katılmayı garantileyerek tarihi bir başarı elde eden kadın milli takımını tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Tekvando Grand Prix Final Müsabakası'nda 57 kiloda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve 49 kiloda bronz madalya elde eden Rukiye Yıldırım'ı kutluyorum. Müsabakalar sonucunda 4 sıklette 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alarak kadınlarda ilk kez tüm sıkletlerde olimpiyatlarda mücadele etmeyi garantileyen milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizleri gururlandıran kadın milli tekvandocularımızın başarısında emeği geçenleri kutluyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."

Hatice Kübra İlgün, Rukiye Yıldırım, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56 Erdoğan: "Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa... - Haber
14:55 Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti - Haber
14:55 Avukat, son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı - Haber
14:50 Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı - Haber
14:49 OMÜ'de "Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler" konferansı - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:39 Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
7.12.2019 14:57:18