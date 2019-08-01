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Bakan Kasapoğlu'ndan milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak'a kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kanada'da düzenlenen Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak'ı tebrik etti.

01.08.2019 15:29 Bakan Kasapoğlu'ndan milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak'a kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kanada'da düzenlenen Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nın hemen ardından bu kez Kanada'da düzenlenen Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası'nda podyumun en üst basamağına çıkmayı başaran Yiğit Yalçın Çitak'ı kutluyorum. Sadece iki hafta içinde, iki altın madalya kazanarak spor tarihimizde bir ilke imza atan milli sporcumuzun bu başarısında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kanada, Güncel

Kaynak: AA

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