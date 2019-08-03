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Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Emre Sakçı'ya kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesi ile A Barajı'nı geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Emre Sakçı'yı tebrik etti.

03.08.2019 12:50 Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Emre Sakçı'ya kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesi ile A Barajı'nı geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle A Barajı'nı geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan Emre Sakçı'ya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan bir tebrik mesajı geldi.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesi ile A Barajı'nı geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Emre Sakçı'yı kutluyorum. Emre'nin spor hayatında elde ettiği başarıları olimpiyatlarda da sürdüreceğine inanıyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Emre Sakçı'ya 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA

Tokyo, Spor

Kaynak: İHA

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