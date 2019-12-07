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Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Ümitcan Güreş'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Ümitcan Güreş'i tebrik etti.

07.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:45Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Ümitcan Güreş'e tebrik

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Ümitcan Güreş'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza atan Ümitcan Güreş'i kutluyorum. Şampiyonada Milli sporcularımızdan gelen bu güzel dereceler, bizleri gururlandırıyor. Ümitcan Güreş'in madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."



Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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