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Bakan kasapoğlu'ndan milli yüzücüleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finallerinde yarışan Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

14.09.2019 22:23Bakan kasapoğlu'ndan milli yüzücüleri kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finallerinde yarışan Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile şampiyonada 6'ncılık elde eden Beytullah Eroğlu ve 8'inci olan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.
Şampiyonadaki derecelerinden dolayı milli sporcuları kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Finallerde büyük heyecan yaşadık. Gelecek organizasyonlarda da tarihi başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.



Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, İngiltere, Spor

Kaynak: DHA

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