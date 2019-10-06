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Bakan Kasapoğlu'ndan Nazlı Savranbaşı'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 49.799'luk puanla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı'yı tebrik etti.

06.10.2019 11:04Bakan Kasapoğlu'ndan Nazlı Savranbaşı'ya tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 49.799'luk puanla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı'yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda göstermiş olduğu üstün performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı'yı kutluyorum. Milli sporcumuzun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Dünya Şampiyonası, Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

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