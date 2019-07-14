14.07.2019 14:55
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Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Nazmiye Muratlı gibi örnek sporcular sayesinde Türk sporu daha ileri noktalara taşınacak. Milli sporcumuzu örnek alan birçok sporcumuz yetişecek ve nice başarılara imza atacak. Bizler de her zaman onların yanında olacak ve destek vereceğiz. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor ve milli sporcumuza başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
Dünya Şampiyonası, Muratlı, Güncel

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