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Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziyede bulundu.

25.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:27Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziyede bulundu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçı sırasında tribünde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçı sırasında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Kulübü eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Kasımpaşa Spor Kulübü'ne başsağlığı diliyorum."



Mehmet Kasapoğlu, Kalp Krizi, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

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