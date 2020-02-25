Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı

Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Kasımpaşa
Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziyede bulundu.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor
maçı sırasında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Kulübü eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Kasımpaşa Spor Kulübü'ne başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.