Haberler» Güncel» Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Oğuz Türker'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Oğuz Türker'i tebrik etti.

04.08.2019 19:34 Bakan Kasapoğlu'ndan Oğuz Türker'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Oğuz Türker'i tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda, T20 kategorisi 1500 metre yarışında altın madalya kazanan Oğuz Türker'i yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek bizlere büyük bir mutluluk yaşatan milli sporcumuza önümüzdeki organizasyonlarda başarılar diliyorum. Bu değerli başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Dünya Şampiyonası, Atletizm, İsviçre, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:55   Başkan Metin, yamaç paraşütü yaptı
19:55   DHA YURT BÜLTENİ-17
19:55   Fatsa'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
19:55   MALATYA Kız kardeşi ile yanındaki erkek arkadaşını bıçakladı
19:54   Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
19:52   Aksaray'da otomobil devrildi: 6 yaralı
19:52   ŞANLIURFA Binada yangın çıkınca terasa sığınanları, polis ve itfaiye kurtardı