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Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporcu Muhsine Gezer'e kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan özel sporcu Muhsine Gezer'i yayımladığı mesajla kutladı.

02.08.2019 16:29 Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporcu Muhsine Gezer'e kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan özel sporcu Muhsine Gezer'i yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şunları kaydetti:
"İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. 17 yaş altı kategorisi 400 metre yarışında 62.23'lük derecesiyle dünya şampiyonu olan Muhsine Gezer'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."?

Dünya Şampiyonası, Atletizm, Güncel

Kaynak: AA

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