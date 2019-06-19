19.06.2019 22:22
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Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Baltacı'ya tebrik

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çekiç atmada olimpiyat vizesi alan Özkan Baltacı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çekiç atmada olimpiyat vizesi alan Özkan Baltacı'yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajla, Bursa'da düzenlenen Turkcell Süper Lig ilk kademe müsabakalarında çekiç atmada, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazanan Özkan Baltacı'yı kutladı.
Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Özkan Baltacı'yı kutluyorum. Bizleri gururlandıran Özkan Baltacı'ya 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu, Tokyo, Spor

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