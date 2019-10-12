Haberler » Güncel » Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik atıcılara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik atıcılara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota alan Korhan Yamaç ve Savaş Üstün'ü yayımladığı mesajla tebrik etti.

12.10.2019 15:20Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik atıcılara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota alan Korhan Yamaç ve Savaş Üstün'ü yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 25 metre tabanca kategorisinde mücadele eden Korhan Yamaç ve 10 metre havalı tüfekte yarışan Savaş Üstün'ü göstermiş oldukları üstün performansın ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etmelerinden dolayı kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Korhan Yamaç ve Savaş Üstün'e 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Dünya Şampiyonası, Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:48 Demirkazık'ta şehit olan askerin kask kamerası bulundu
15:47 Suriyeli Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:41 İl Sağlık Müdürlüğü'nden Erciyes Üniversitesi öğrencilerine 'Organ Bağışı' Eğitimi
15:42 Gebze'nin kurtuluşu kutlandı
15:47 Dha yurt bülteni - 12
15:46 Öğrencilere "Organ bağışı" eğitimi
15:45 Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı
12.10.2019 15:49:30