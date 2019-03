Bakan Kasapoğlu'ndan Rektör Hacısalihoğlu'na: Yer Tesis Edin, Gençlik Merkezi Açalım

Kaynak: DHA

– GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne konuk oldu. 'Gençler Soruyor, Bakan Cevaplıyor' programına katılan ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'na "Bize yer tesis edin" diyen Bakan Kasapoğlu, "Sporu yaygınlaştırmak bizim en büyük mücadelelerimizden bir tanesi. Sadece uyuşturucu bağımlılıkları da değil, sanal bağımlılık da çok kötü. Bunlara karşı mücadele etmemiz lazım. Bize alan tesis edin, Gençlik Merkezi açalım, gençlerimiz de bizi daha yakında tanısın. Artık biz onların ayağına gidiyoruz. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine de gelmeye hazırız" diye konuştu.İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ), bugün 'Gençler Soruyor, Bakan Cevaplıyor' programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ağırladı. Programa İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Öğrencilerle bir araya gelen Kasapoğlu, gençlerin merak ettiklerini yanıtladı. Öğrencileri bakanlığın spor merkezlerine davet eden ve spor yapmak kültürüne ağırlık vereceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, kısa bir açılış konuşması ile sözü öğrencilere bıraktı. "Ne istiyorsanız söyleyin, yapalım" diyen Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin isteği üzerine 4 masa tenisi masasının da okula hediye edileceği sözünü verdi."SPORUN RUHUNDA BARIŞ VAR"Öğrencilerden gelen "Fanatizmin ve ölümlere sebebiyet veren olayların önüne nasıl geçebiliriz" sorusuna yanıt veren Kasapoğlu, "Maalesef şiddet sporda hiçbir zaman olmaması gerekiyor. Sporun ruhunda zaten bir barış var. Bir araya gelmek, kaynaşmak için. Bu manada sporun barıştırıcı, birleştirici gücüne rağmen spor alanlarında şiddetin var olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bunun elbette bir takım mücadele yöntemleri var. Çalışmalar, uygulamalar devam ediyor ama bu işin çözümü eğitim yuvalarından, aileden, mahalleden geçiyor. Bunun bir bilinç haline dönüşmesi gerekiyor. Müsabakanın rekabetin tatlı bir şekilde olduğunda anlamlı olduğunu bilmek gerekiyor. Rakibin de hukukunu koruyacak şekilde merhametle yönetebilmek çok önemli. Ben sizin gibi gençlerden bu manada ümitliyim" dedi."DÜNYANIN EN GÜZEL TESİSLERİ BİZDE""Bakanlık olarak tüm tesislerimizi eğitim kurumlarımızın emrine açtık" diyen Kasapoğlu, "Her an tesislerimizi kullanabilirsiniz. Hala yapılacak olan bir takım projeler var. Gururla ifade ediyorum ki, son 6 aylık süreçte, 2 bin 500 antrenör aldık. Bu kişilerden, bu tesislerden yararlanmak eğitim camiasının elinde olacak. Dünyanın en güzel ve en yeni tesisleri bizde. Stadyumlardan yüzme havuzlarına kadar. Yeni stratejimizde ise kadınları odak noktasına alacağız. Bugünden tezi yok herkes mutlaka ilgi duyduğu bir spor branşını seçsin, günlük 10-15 dakika bile olsa mutlaka spor yapın. Sporla ilgili bir düşünceniz olsun" ifadelerini kullandı."SİZ YETER Kİ İSTEYİN"Öğrencilerin okulda sınırlı sayıda masa tenisi masası olduğundan bahsetmesi üzerine 4 yeni masa tenisi masası için söz veren Bakan Kasapoğlu, "Siz yeter ki isteyin, her türlü imkanı size sağlamak bizim vazifemiz. Spor için mazeret kalmayacak. Raketleri eskitin, topları kaybedin yenisini gönderelim. Yeter ki internette 10 dakika kaybetmek yerine spor yapın.Sizin karşınızda Cevizlibağ Yurdu var, yurdun içinde tesisler var. O tesisleri size açalım, kolay gidebilirsiniz. Bunları açmıyorsak bizim vebalimiz olur. En yeni tesisler bizde. Bunu herkesin değerlendirmesi lazım. 7 gün 24 saat açma noktasında her türlü çalışmayı yapıyoruz" dedi."GENÇLERİMİZ BİZİ DAHA YAKINDAN TANISIN"Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'na "Bize yer tesis edin" diyen Bakan Kasapoğlu, "Sporu yaygınlaştırmak bizim en büyük mücadelelerimizden bir tanesi. Sadece uyuşturucu bağımlılıkları da değil, sanal bağımlılık da çok kötü. Bunlara karşı mücadele etmemiz lazım. Bize alan tesis edin, Gençlik Merkezi açalım,gençlerimiz de bizi daha yakında tanısın. Artık biz onların ayağına gidiyoruz. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine de gelmeye hazırız" diye konuştu. - İstanbul