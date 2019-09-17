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Bakan kasapoğlu'ndan rıza kayaalp'e kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, 4'üncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

17.09.2019 17:40Bakan kasapoğlu'ndan rıza kayaalp'e kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, 4'üncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, 4'üncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak kutladı. Bakan Kasapoğlu ayrıca, Rıza Kayaalp için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kazakistan'da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromen stilde dünya şampiyonu olarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Dördüncü kez dünya şampiyonu olarak Türk güreş tarihine geçen Rıza'nın, Tokyo'da da birincilik kürsüsüne çıkacağına olan inancım tam. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."



Mehmet Kasapoğlu, Rıza Kayaalp, Spor

Kaynak: DHA

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