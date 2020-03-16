Bakan Kasapoğlu'ndan Salihli'deki spor kulüplerine teşekkür
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Manisa'nın Salihli ilçesindeki 27 kulübe teşekkür belgesi gönderildi.
16.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:27
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Manisa 'nın Salihli ilçesindeki 27 kulübe teşekkür belgesi gönderildi. Belgeler kulüplere Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından teslim edildi.
Salihli'de Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ile süper, 1.ve 2. amatör lig ile diğer spor dallarında faaliyetlerini sürdüren 27 spor kulübüne Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından amatör kulüplerine destek vermek, onların yanında olduğunu hissettirmek ve motivasyon vermek amacıyla teşekkür belgesi gönderildi.
Sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcuların halka tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla ilçede faaliyetlerini sürdüren amatör kulüp temsilcilerine Bakan Kasapoğlu tarafından gönderilen teşekkür belgesi Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından kulüp temsilcilerine verildi.
Ayaz, teşekkür belgelerini kulüplere teslim ederek Bakan Kasapoğlu'nun selamlarını ilettiğini söyledi. - MANİSA
Salihli'de Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ile süper, 1.ve 2. amatör lig ile diğer spor dallarında faaliyetlerini sürdüren 27 spor kulübüne Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından amatör kulüplerine destek vermek, onların yanında olduğunu hissettirmek ve motivasyon vermek amacıyla teşekkür belgesi gönderildi.
Sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcuların halka tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla ilçede faaliyetlerini sürdüren amatör kulüp temsilcilerine Bakan Kasapoğlu tarafından gönderilen teşekkür belgesi Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından kulüp temsilcilerine verildi.
Ayaz, teşekkür belgelerini kulüplere teslim ederek Bakan Kasapoğlu'nun selamlarını ilettiğini söyledi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Salihli, Manisa, Spor
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