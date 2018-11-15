Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyon Güreşçi Cengiz Arslan'a Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Cengiz Arslan'ı kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu kutlama mesajında "Tebrikler Cengiz! 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Cengiz Arslan'ı kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Milli güreşçi Cengiz Arslan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 72 kilo finalinde Gürcü Ramaz Zoidze'yi 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu.
Cengiz Arslan
15 Kasım 2018 Perşembe 12:31