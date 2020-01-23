Haberler » Spor » Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret - Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki temasları kapsamında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

23.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:33Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'daki temasları kapsamında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde Şenol Güneş, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyete aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı.

Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede A Milli Takım'ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını ve A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile deplasmanda oynadığı maçın ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte çektirdiği fotoğrafı takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ziyaretten detaylar


- İstanbul

Şenol Güneş, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:34  Yeni Malatyasporlu Farnolle: Avrupa deneyimini tekrar yaşamak istiyoruz
17:32  Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
17:29  BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
17:28  Arjantinli yıldız Cangele: Euro 2020'de Türkiye başarılı olacak
17:23  Adnan Polat, Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu'nun öğrencileri buluştu
23.01.2020 17:36:44