13.06.2019 18:35
Haberler»Spor » Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet etmiş Şeref Has'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Fenerbahçe ve Milli Takım'da büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm futbol ailesine başsağlığı diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA
Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:02 JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis
20:02 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
20:02 Anadolu Üniversitesinde mezuniyet sevinci
20:00 GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI (1)
20:00 Çankaya Belediyesi 35 Büyükelçiliğin katılımıyla "Afrika Gününü" kutladı
19:57 ÖSYM Sınav Koordinatörü Selbaş: "Adayların binalara girebileceği son saat 10.00"
19:57 Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem
19:56 Almanya'da "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" Paneli
19:55 Karaman'da yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdi
19:54 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "En etkili irşadımız; yaşantımızla örnek olmamızdır"
19:54 Gazişehir Gaziantep, Sumudica ile sözleşme imzaladı
19:54 Şanlıurfa'da "Teknokent Strateji Değerlendirme" çalıştayı
19:53 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
19:52 Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi