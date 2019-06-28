28.06.2019 13:57
Haberler » Güncel » Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Şükrü Birand için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçeli eski milli futbolcu Şükrü Birand'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçeli eski milli futbolcu Şükrü Birand 'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunmuş Fenerbahçe ve milli takımın efsane isimlerinden Şükrü Birand'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. 75 yaşında hayatını kaybeden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı diliyorum."
Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu , Şükrü Birand , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:21 "İsrail'in Gazze ablukasını kaldırmaktan başka seçeneği yok"
15:20 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
15:20 Sanatçılardan ilginç öneriler
15:20 Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı
15:20 Bayrampaşalı Ömer'in büyük başarısı
15:19 Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra sayısı 18'e çıktı
15:19 Marziye'den bronz madalya