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Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında sakatlanarak sol omzundan ameliyat olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

29.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:22 Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında sakatlanarak sol omzundan ameliyat olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kasapoğlu, milli takım kampında sakatlanarak sol omzundan ameliyat edilen milli güreşçi Taha Akgül ile görüştü. Milli güreşçiden sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.



Taha Akgül, Spor

Kaynak: DHA

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