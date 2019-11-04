Haberler » Spor » Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel için taziye dileklerinde bulundu.

04.11.2019 16:49Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel için taziye dileklerinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray ve milli takıma futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet eden Yılmaz Gökdel'in vefat haberinin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna futbolcu ve teknik direktör olarak önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Yılmaz Gökdel, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:46 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçının ardından
23:37 Erkan Zengin, Karagümrük ile yollarını ayırdı!
23:34 Maçın ardından
23:34 Futbol: Süper Lig'de görünüm
23:26 Gaziantep FK maçının ardından
23:37 Erkan Zengin, Karagümrük ile yollarını ayırdı!
22:33 Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!
21:31 Loris Karius tanınmaz hale geldi!
21:03 Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!
20:00 Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
5.11.2019 00:02:40