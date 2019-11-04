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Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

04.11.2019 16:58Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu mesajında, "Türk sporunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna futbolcu ve teknik direktör olarak önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Yılmaz Gökdel, Galatasaray, Güncel

Kaynak: AA

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