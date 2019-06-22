22.06.2019 21:42
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Bakan Kasapoğlu'ndan Yozgatlı çocuklara saha sözü

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklara saha sözü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat 'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklara saha sözü verdi.
Bakan Kasapoğlu, Anadolu Ajansı tarafından "Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar" başlığıyla servis ettiği haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaptığı paylaşımda çocuklara seslenen Bakan Kasapoğlu, "Sizin halı sahanız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkanlarla size bir saha yapacağız çocuklar. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Futbol , Mehmet Kasapoğlu , Yozgat , Spor

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