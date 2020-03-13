Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Kasapoğlu, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe... - Güncel

Bakan Kasapoğlu, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe...

Bakan Kasapoğlu, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

13.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:18
Bakan Kasapoğlu, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe...
Bakan Kasapoğlu, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Güncel
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti