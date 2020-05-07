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Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği oyuncaklar Ordu'da karantinadaki çocuklara dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği oyuncaklar Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yurtta karantinada olan çocuklara dağıtıldı.

Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği oyuncaklar Ordu'da karantinadaki çocuklara dağıtıldı
07.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:17
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği oyuncaklar Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yurtta karantinada olan çocuklara dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Rusya'dan getirilen vatandaşların karantina süreci devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki çocuklara, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği oyuncakların dağıtımı yapıldı.
Yurttaki görevliler tarafından karantinadaki çocuklara oyuncakların yanı sıra satranç takımı da verildi.
Yurtta kalan çocukların aileleri de Bakan Kasapoğlu ve yurt görevlilerine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya, Ordu, Spor, Haber

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