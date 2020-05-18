Bakan Kasapoğlu'nun hediyeleri yurtta kalan vatandaşlara ulaştırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeler, Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtta karantinaya alınan vatandaşlara dağıtıldı.

18.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:00

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeler, Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtta karantinaya alınan vatandaşlara dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin New York şehrinden 16 Mayıs'ta getirilen vatandaşların karantina süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda kalanlara, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği kitap, spor malzemesi ve oyuncakların dağıtımı yapıldı.

Yurttaki görevliler tarafından ulaştırılan hediyelerin yanı sıra vatandaşlara çikolata ve fındık da verildi.

Yurtta kalanlar da Bakan Kasapoğlu ve yurt görevlilerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu’nun hediyeleri yurtta kalan vatandaşlara ulaştırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Ordu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya’da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90’a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Kudüs’ü İsrail’in başkenti gösteren A Haber’e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye’de sadece Samsun’da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Sessizliğe bürünen ’kıyamet köyü’ koronavirüs sonrasına hazırlanıyor Haber
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Haberler››Güncel››Bakan Kasapoğlu'nun hediyeleri yurtta kalan vatandaşlara ulaştırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:36: İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti - Haber 11:35: Sıcaklar tavan yaptı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı - Haber 11:35: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kırım bir gün Ukrayna'ya dönecek" - Haber 11:35: TurkStat-Number of building permits rose, total floor area fell - Haber 11:34: Rusya'da yeni tespit edilen vaka sayısı 9 binin altına düştü - Haber 11:27: Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk - Haber 10:52: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor - Haber 09:45: Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü - Haberler 09:15: Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi - Haberler