Bakan Kasapoğlu'nun Selendi için söz verdiği tesisler hızla yükseliyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçeyi ziyareti sırasında söz verdiği spor tesisleri hızla yükseliyor.

Bakan Kasapoğlu'nun Selendi için söz verdiği tesisler hızla yükseliyor
09.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:17
Manisa'nın Selendi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçeyi ziyareti sırasında söz verdiği spor tesisleri hızla yükseliyor. Spor tesislerinden biri olan yüzme havuzunu inceleyen Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa'da spor yatırımları konusunda en şanslı ilçe kendileri olduğunu söyledi.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar'ın daveti üzerine 2018 yılı eylül ayında Selendi'yi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Selendi için söz verdiği spor tesisleri yükselmeye başladı. AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, Selendi Kaymakamı Can Atak ve AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar'ın ekim 2019 tarihindeki Ankara ziyaretleri neticesinde Bakanı Kasapoğlu'nun talimatları ile yapımına başlanılan yarı olimpik yüzme havuzunun kaba inşaatının bitme noktasına geldi. Mahallelere yapılacak olan halı sahaların başlanılması ve Manisa'yı tüm Türkiye'de temsil eden ata sporu atlı cirit spor kulüplerinin kullanabileceği ve yarışların yapılacağı cirit sahasının ihalesinin de yapılarak, önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacağı öğrenilirken, tesislerin tamamlanmasıyla Selendi sportif tesisleri zengin bir ilçe haline gelecek.

Selendi'nin Kurtuluş Mahallesinde bin 250 metre kare arsa üzerine yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu bu yılın ağustos ayında hizmete başlayacak. 1.40 derinliği olan, 16 metre uzunluğu, 15 metre genişliği ve 10 tane kulvarı barındıracak olan 800 metrelik havuz tesisinde, soyunma odaları, engelli soyunma odaları, elektrik odası, ofis, mekanik oda ve malzeme ile temizlik odası bulunacak. Yüzme havuzu inşaatı bittiğinde çocuklar, gençler ve Selendili vatandaşlar havuzdan faydalanacak. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak yüklenici firma tarafından inşaatına başlanılacak olan cirit sahası da ilçenin cirit sporuna hizmet edecek. Cirit sahasında bin 700 kişilik tribünü olacak. Şehirlioğlu, Rahmanlar ve Pınarlar mahallerine yapılacak olan halı sahaların da kısa süre de tamamlanacağı bildirildi.

Nurullah Savaş: "Bu yapılan çalışmalar diğer çalışmalara örnek teşkil edecektir"

Yüzme havuzu inşaatını gezerek, çalışmaları belediye meclis üyeleri ve AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ile birlikte yerinde inceleyen Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Bakanımızın hediyesi olan bizim gençlerimizin çocuklarımız için önem arz eden yüzme öğrenebilmeleri ve vakit geçirebilmeleri için yapılan tesisin son aşamalarına gelindi. Firma yetkilileri bize, virüs ile ilgili sorun olmamış olsaydı tesisin haziran ayı gibi faaliyete geçirmeyi planladıklarını ancak bu sürenin uzadığını söyledi. Gecikmeyle temmuz sonu itibariyle tamamlanıp, ağustos ayı itibariyle gençlerimizin ve çocuklarımızın ve Selendili vatandaşlarımıza hizmet verecek. Böyle çok güzel bir tesis hayata geçecek. Bunun için Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gerek Manisa'ya gerek Selendi ilçemize bakış açısından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz. Bakıldığında yer teslimin yapıldığı atlı cirit sahasının da inşaat süreci başlıyor. Yaklaşık bin 700 kişilik tribünü, badokları, oyun alanı olan cirit sahası da hayata geçecek. Manisa'da spor yatırımları konusunda en şanslı ilçe biziz. Gerek seçim çalışmaları öncesi ve seçimlerde Cumhur İttifakı olarak uyumlu bir şekilde çalışmanın karşılığını aldık, yatırımları aldık. Korona virüs nedeniyle yatırımların durduğu bir ortamda biz Selendi olarak durmadık, bakanlığımız durmadı, çalıştık. Bu yapılan çalışmalar diğer çalışmalara örnek teşkil edecektir. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Çalışmalarla ilgili mücadelemiz devam edecektir. Bu çalışmaları bizlere kazandıran Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğluna sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ise, "Selendimize yapmış olduğumuz yarı olimpik yüzme havuzumuz öncelikle Selendimize hayırlı olsun. 2018 eylül ayında Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçemize teşrifleri ve ziyaretleri sonucu ilçemize bir takım sözler vermişti. Hızlı bir şekilde yatırımlara başlandı. Birincisi yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı hayırlısıyla temmuz sonu itibariyle bitecek. Onun akabinde Selendimiz için önemi ayrı olan ata sporumuz atlı cirit sporumuzun yaşatılması için cirit sahasının ihale aşaması yapıldı. En kısa sürede yapımına başlanacak. Bu tesisimiz de Selendimize hayırlı uğurlu olsun. Farklı üç mahallemize 3 adet halı sahası yapılacak. Onların da bir kısmı başladı, diğerleri de başlayacak. Onlar da hayırlı olsun. Bu tesislerin yapılmasında büyük emekleri olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Manisa milletvekillerimize ilçemiz adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Selendi, Manisa, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Juventus’lu Paulo Dybala: Barcelona’da Messi’yle oynamak harika olur Spor
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Fatih Terim, ’Artık para için çalışmak istemiyorum’ sözleri nedeniyle Ryan Babel’i sildi Spor
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard’a Sercan Yıldırım’ı transfer etmek istiyor Spor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar’ı getirdi Spor
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman’ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım’ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Spor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat! Spor
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa’ya gidecek ender kalecilerden biri Spor
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Spor
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Haberler››Spor››Bakan Kasapoğlu'nun Selendi için söz verdiği tesisler hızla yükseliyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:43: Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayer Leverkusen oldu - Spor 00:03: Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur - Spor 23:57: Muğlaspor'da 26 futbolcunun Kovid-19 testi negatif çıktı - Spor 23:49: Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda finale yükseldi - Spor 23:23: Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Sneijder açıklaması Açıklaması - Spor 23:21: Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi - Haber 23:08: Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor - Spor 22:00: Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı - Magazin 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi