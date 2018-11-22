Bakan Kasapoğlu'nun Talimatıyla Spor Tesisleri Onarıldı

Şehit Evren Kara Stadı'nın hem ev sahibi hem de deplasman tribünü üstü kapatılarak hizmete sunuldu. Aynı şekilde Sarıgöl Spor Salonu'nun iç ve dış tadilatı da Kasapoğlu'nun talimatı çerçevesinde yapıldı. Muradiye Spor Salonu'nun da çatı onarım çalışması da tamamlanarak hizmete girdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Eylül ayında Manisamıza yapmış olduğu ziyaretler sırasında birçok ilçemizde bulunan spor tesislerinde yenileme için talimatlar vermişti. Sayın Bakanımızın bu talimatları doğrultusunda hemen harekete geçilmiş ve Killik Şehit Evren Kara Stadı, Sarıgöl Spor Salonu ve Muradiye Spor Salonu'nun tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Bakanımıza Manisa'ya verdiği önem için teşekkür eder, yenilemesi yapılan spor tesislerimizin hemşerilerimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.