Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınava giren gençler ve aileleriyle buluştu.Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezleri aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde kurulan stantta, sınava giren gençler ve aileleriyle bir araya geldi. Kasapoğlu, sınav devam ederken öğrenci aileleriyle, sınav sonrasında ise öğrencilerle sohbet etti.Öğrencilere ve ailelerine kurulan stantta simit, çay, su ve şeker ikramında bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bu yılı 'Gönüllülük Yılı' olarak ilan ettik. Bu bağlamda, 81 ilde 'Genç Dönüşüm ' adı altında her sene olduğu gibi, sınavdan sonra ÖSYM tarafından dağıtılan kalem setlerini, gönüllülük faaliyetleri kapsamında köy okullarındaki kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bugün de gençlerimizin ve onların değerli ailelerinin heyecanlarına ortak olmak için yine 81 ilde gönüllülerimizle beraber sınav merkezlerinde stantlar kurduk."İstanbulda dün 43, bugün ise 25 sınav merkezinde çalışma yaptıklarını aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Ülke genelinde yaklaşık 2500 gönüllü ile bu çalışmayı yürütmekteyiz. Bugün sabah ve öğleden sonra oturumlarında da çalışma yapıp hemen akabinde hafta içi kalem setlerimizi de köy okullarına dağıtmak için yollara çıkacağız. Ülke genelinde 2,5 milyondan fazla genç sınava girdi. Bir üst sınıfa geçen, lise geçiş sınavı ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin dinlenmeyi hak ettiklerini düşünüyor ve sevgili gençleri spor yapmaya, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılmak için 7/24 esasıyla hizmet sunan Bakanlık spor tesisleri, gençlik merkezleri ve gençlik kamplarına davet ediyorum.""Bu yaz hep birlikte spor yapalım, yaz spor etkinliklerine katılalım, çocuklarımızı, içinde bulundukları bedeni ve fiziki gelişim döneminden maksimum düzeyde yararlanmaları için Bakanlığımızın tesislerine getirelim." diyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Evde, internette, sanal dünyada zamanlarını heba etmelerine, bağımlı bireyler haline gelmelerine izin vermeyelim. Spor, bağımlılığın, kötü alışkanlıkların en etkin panzehiridir. Bu uzun tatili fırsata çevirelim, çocuklarımızın ilgi, yetenek ve isteklerine uygun etkinliklere katıldığı faydalı bir döneme dönüştürelim. Bakanlık olarak, her yaştaki herkes için her zaman ve her yerde spor anlayışı içinde tüm tesislerimiz ve çalışanlarımızla kıymetli öğrencilerimizi bekliyor ve sporun öncelendiği bir tatil diliyorum."