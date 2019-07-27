Bakan Kasapoğlu, olimpik hazırlık merkezini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eryaman'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezini (TOHM) ziyaret ederek sporcular, antrenörler ve personel ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada olimpiyatlarda bayrağımızın dalgalanması ve istiklal marşımızın okunması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Olimpiyat hazırlık merkezleri 22 ilde faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerimizdeki çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Bakü'de bugün sona erecek Yaz Oyunlarında tarihimizin en güzel derecelerini almak üzereyiz. Şu an itibariyle 25 madalyamız var bunun 10 tanesi altın" dedi.

"GELEN MADALYALAR GÜZEL YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Hazırlık merkezleri ve diğer yatırımların ardından performans noktasında çok güzel neticeler alındığını ifade eden Kasapoğlu, "Daha güzellerini de hep birlikte alacağız. Bunun işaretleri var. Bu hafta yüzmede üst üste gelen madalyalar, rekorlar, atletizmde gelen rekorlar, cimnastik ve diğer branşlarda gelen rekorlar, voleyboldaki başarılar bizim sadece bir değil pek çok branşta güzel bir yolda yürüdüğümüzü gösteriyor" diye konuştu.

"2020 OLİMPİYATLARI'NDAN ÇOK ÜMİTLİYİZ"

'Spor Türkiye' projesinde atletizm, yüzme ve cimnastik branşlarının temel alındığına dikkati çeken Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin sahip olduğu spor tesisleri devrim niteliğinde. Sayın cumhurbaşkanımızın spor vizyonu, 17 yıllık süreç, güçlü liderliği, kararlılığı, bize bu başarıları tattırıyor. Bundan sonraki süreçte de çok daha güzellerini hep beraber yaşayacağız. Mesela Beril Böcekler var yüzmede yetişen hep birlikte gördüğümüz. 2020 adına yüzme atletizm ve diğer branşlarımız bizi çok ümitlendiriyor. İnşallah Tokyo'da bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız."

"TÜRKİYE'DE SPOR KÜLTÜRÜ DERİNLEŞECEK"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de spor kültürünün derinleşmesinin önemini vurgulayarak, "Tesislerimizin, halkımız tarafından kadın erkek genç yaşlı demeden kullandırılması çok önemli. Bunun emarelerini de görüyoruz. Vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi ülkemizin yarınları açısından ümit verici. Sporcularımız, antrenörlerimiz ve teknik heyetlerimizi ziyaretlerimiz devam edecek. Olimpiyatlarda bayrağımızın dalgalanması ve istiklal marşımızın okunması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bakan Kasapoğlu, atletizm sahasında antrenman yapan otizmli milli atlet Berkay Ceylan'a özel ilgi gösterdi. Milli atletin, Bakan Kasapoğlu'na sarılarak, "Bakan bey, sizi çok sevdim her zaman gelin" sözlerine, Kasapoğlu "Ben de seni çok sevdim, sık sık geleceğim" yanıtını verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kasapoğlu'nun THOM merkezini gezmesi

-Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

-Detaylar





- Ankara