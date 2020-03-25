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Bakan Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

- Bakan Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi kararı ile ilgili olarak, "Bu süreci atlattıktan sonra her zaman olduğu gibi,...

25.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:53
- Bakan Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi kararı ile ilgili olarak, "Bu süreci atlattıktan sonra her zaman olduğu gibi, sporcularımızın, spor camiasının hiçbir kayba maruz kalmaksızın daha güçlü bir şekilde iddialarını ortaya koyacaklarına inanıyoruz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 'nin (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile 25 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erteleme kararını değerlendirdi. Spor camiası olarak enerji ve motivasyonu kaybetmeden çalıştıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, Dünya'nın önemli ve kritik bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesini bekliyorduk. Dün alınan kararla 2021 yılına ertelendi. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra her zaman olduğu gibi, sporcularımızın, spor camiasının hiçbir kayba maruz kalmaksızın daha güçlü bir şekilde iddialarını ortaya koyacaklarına inanıyoruz. İnşallah millet olarak tüm tedbirlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hassasiyet göstererek bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağız" ifadelerini kullandı.
"Sporcularımız olimpiyatlara hazır"
Milli sporcuların olimpiyat oyunlarına hem fiziksel hem de psikolojik anlamda hazır olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Durmak yok diyoruz. İnşallah bu süreçten güçleneceğiz. Şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek adına daha enerjik bir şekilde geri döneceğiz. Millet olarak ileriye olan yürüyüşümüz devam edecek" açıklamasını yaptı.
"Ülkemiz örnek bir mücadele veriyor"
Koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele verdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ülke olarak hamd olsun bu mücadeleyi; millet, devlet ve tüm kurumların dayanışmasıyla güzel bir şekilde geçiriyoruz. Bu manada milletimize, gençlerimize, spor camiamıza anlayışları, hassasiyetleri ve dayanışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Spor camiamızın hiçbir şekilde bu süreçten etkilenmemesi ve irtifa kaybetmemesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimize devam edeceğiz."
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Bakan Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Spor

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Bakan Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

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