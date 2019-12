Bakan Kasapoğlu, ÖNDER'in 4. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 4. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yer alan Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, ÖNDER'in, davası olan, manevi değerlerine bağlı, şuur sahibi kimselerin bir araya geldiği önemli bir milli organizasyon olduğunu söyledi.Ödül töreninde bulunmaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu aktaran Kasapoğlu, "İmam hatip okulları, yıllardır verilen mücadelenin ürünü olarak, nice zorluğa, baskıya göğüs gererek, köklü geleneği bugünlere taşımış bir müessese." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip neslinin bir timsali olduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:"İmam hatip okulları, nesiller boyunca birbirini sahiplenen, gaye uğrunda fedakarca çalışan, büyük bir ailenin mensupları. İmam hatipler bu memleket için, bu milletin değerleri için toprağa atılan bir tohum, her zaman o tohumu yeşerten bir can suyu olmuştur, olmaya da devam edecektir. İmam hatip okullarının kuruluşu, memleket olarak tarihi bir yanlıştan dönüşümüzü ifade eder. Bu aziz milletin teknik anlamdaki terakkisinin yanında, manevi anlamda da ilerlemesi gerektiğini her geçen gün daha iyi anladığımız, bu şuura daha güçlü bir şekilde ulaştığımız bir gerçek. İstanbul İmam Hatip Lisesine annem ve babamın dualarıyla başladığım günleri hatırlıyorum. Hamdolsun ki yine bugün o dualarla, milletimize hizmet yolunda camiamızla birlikte çok güzel hedefleri paylaşmaktan da ayrı heyecan duyuyorum."İstanbul İmam Hatip Lisesindeki eğitimleri sürecinde katkısı olan, duaları ve destekleriyle kendilerini yarınlara hazırlayan tüm büyüklerini hem hürmet hem de minnetle yad etmek istediğini dile getiren Kasapoğlu, "ÖNDER, bu aziz ve mukaddes misyonun sancaktarlığını yapmış, bunu da başarıyla, yüksek bir motivasyonla yarınlara taşıma gayesi olan bir kurum. Ben, ÖNDER çatısı altında geleceğe yönelik sadece bugünün değil, yarınların da şekillenmesinde emeği, gayesi ve alın teri olan herkesi yürekten kutluyorum. Kültür ile sanat alanında ehliyet ve liyakat düsturuyla ödül almaya hak kazananları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı."Gelinen bu noktaya zorlu mücadelelerle ulaştık"Bakan Kasapoğlu, "Gelinen bu noktaya zorlu mücadelelerle ulaştık, uzun bir yolun neticesinde geldik. Gerek bizden önceki nesillerimiz, gerek bizim zamanımızdaki arkadaşlarımız, eğitim hakkı gibi çok temel bir konuda pek çok haksız rekabete maruz kaldı. Türkiye'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bu konudaki hayati gayretleriyle, hamdolsun bu engeller bertaraf edildi." diye konuştu.Gençlerin yarınlara daha güçlü bir şekilde hazırlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Engellerin sadece teknik anlamda değil, zihinlerde de bertaraf edilmesi çok önemli. Yeni nesiller, bertaraf edilmiş engelleri bundan sonra tarih kitaplarında okuyacaktır. Ülkemizin pek çok manada köhne zihniyetlerin tahakkümünden kurtulduğuna şahit olduk. Bundan sonraki süreçte sadece yarınlarımızın değil, bugünlerimizin de ümidi olan, en büyük varlığımız gençlerimizin çok önemli bir misyona, vazifeye hazır olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bizler sadece insanın değil, hayvanın ve bitkinin de hukukunu korumakla mükellef olan bir inancın ve medeniyetin evlatlarıyız. Gençlerimizle geçmişten geleceğe bu köprüyü kurmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bizler, bu aziz milletin kararlılığı, inancı ve azmi sayesinde hayallerine ulaşan bir ecdadın evlatlarıyız. İnşallah gençlerimiz sayesinde, bu aziz milletin hedeflerine ulaşmasına hiç kimsenin mani olamayacağını görüyor ve inanıyoruz. Bu emaneti gençlerimize en güzel şekilde teslim edeceğiz. Gençlerimizin yarınlara çok daha güçlü, çok daha donanımlı bir şekilde hazırlanmaları noktasında, gerek bakanlığımız, gerekse diğer kurumlarımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, hiçbir özveriden kaçınmayarak, her geçen gün bir adım ileri atma felsefesiyle, durmadan çalışacağız. İnşallah bu bayrağı çok daha yükseklere hep beraber taşıyacağız.""Gençlerimiz sadece bu milletin değil, insanlığın umudu"Bakanlık olarak birçok alanda, pek çok paydaşla faaliyet gösterdiklerini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz sadece bu milletin değil, insanlığın umudu. O yüzden gençlerimiz, insanlığın hukukunu koruma, tıpkı günümüzde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi olma noktasında, bu kutsal emanete güçlü bir şekilde sahip çıkacaklar." değerlendirmesinde bulundu."Bizler, bu ülkenin tüm evlatlarını hiçbir ayrım gözetmeksizin kucaklamaya, gönüllerimizi onlara açmaya ve hepsine hizmet etmeye çalışacağız." şeklinde konuşan Kapasoğlu, "Bakanlık olarak gerek gençlik merkezlerimiz, gerek 700 bini aşkın öğrenciyi ağırladığımız yurtlarımız, gerek gençlik kamplarımız, gerekse sivil toplum örgütlerimiz var. Spor federasyonlarımız ve kulüplerimizle gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile yatırımlar mevcut. Bu gençlerin uluslararası arenada en güzel şekilde ülkemizi temsil etmesine yönelik, bilim, sanat, kültür ve spor gibi pek çok alanda çalışmalarımız var. İnşallah ÖNDER gibi hem öncü hem de rol model kuruluşlarla bu çıtayı daha da ötelere taşıyacağız. Gençlerimizin yarınlarda çok daha güçlü olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.