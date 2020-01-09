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Bakan Kasapoğlu, "Önemli yıldızlar çıkaracağız"

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporu farklı noktalara getirmeye çalışıyoruz.

09.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:35Bakan Kasapoğlu,
DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporu farklı noktalara getirmeye çalışıyoruz. İnşallah önemli yıldızlar çıkacak" dedi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için 'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk olarak Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Burada Vali Zülkif Dağlı tarafından Bakan Kasapoğlu'na hediye taktim edildi. Ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, brifing aldı. Sonrasında Şıralık Spor tesislerini gezen Bakan Kasapoğlu burada açıklamalarda bulundu. Düzce genç nüfus itibariyle önemli vilayetlerinden bir tanesi olduğunu işaret eden Kasapoğlu, "Gerek gençlik kamplarımızda gerek yurtlarda önemli noktalara geldik. Sadece futbol değil diğer sporlarda da önemli noktalara geldik. Şıralık'ta ki alanın çok daha iyi noktaya gelmesi için önemli çalışma yapacağız. Merkezdeki stadın buraya taşınması için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, yeni yıldızlar çıkaracaklarını belirterek "Yeni yıldızlar çıkacağız. Futbolda, voleybolda, yüzmede, jimnastikte. Bu anlamda tabi kadınlarımıza yönelik müjdelerimiz var. Kadın odaklı spor politikamız gereği, kadınlarımızı spor alanlarına çekme noktasında kadınlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre spor alanları, onların tercihlerine göre planlamanın ve bu noktada ki imkanları arttırmanın ve erişimin kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Bakan sonrasında ise Gençlik Merkezinde gençler ve çocuklarla bir araya gelerek onlara kitap hediye etti. - DÜZCE

Mehmet Kasapoğlu, Faruk Özlü, Düzce, Politika

Kaynak: İHA

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